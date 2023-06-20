وكيل كوادو دواه يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 23:17

كتب : حسام أحمد

كوادو دواه

كشف يورج فون مات وكيل كوادو دواه لاعب نورنبرج الألماني حقيقة تواصل بعض الأندية المصرية لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وقال يورج فان مات لـFilGoal.com: "لا يوجد أي اتصال على الإطلاق بيننا أو بين لاعبنا كوادو دواه مع الأهلي أو بيراميدز أو أي نادٍ مصري أو وكلاء يمثلون الأندية المصرية"

وأضاف "شكرا لجهودكم في البحث عن الحقائق وليس نشر الشائعات"

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وانتشرت بعض التقارير التي تشير إلى اهتمام الأهلي بضم اللاعب كوادو دواه في الموسم المقبل.

من هو كوادو دواه؟

كوادو دواه هو لاعب كرة قدم سويسري يلعب في مركز المهاجم وأيضا الجناح وينشط حاليا مع نادي نورنبرج الألماني.

ولعب دواه في عدة أندية في الدوري السويسري منها يانج بويز وسانت جالين وغيرها قبل أن ينتقل بداية الموسم الماضي إلى ألمانيا مع نورنبرج.

ويبلغ دواه من العمر 26 عاما ولعب في الموسم الماضي 37 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

الأهلي كوادو دواه
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