استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع الكونغو

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع الكونغو برازافيل سلبيا بملعب مولاى رشيدي بمدينة الرباط فى آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

بدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل ضم كل من

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: محمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ومحمد شحاته ومحمود صابر

الهجوم: أحمد "قطة" ومصطفى سعد وأسامة فيصل

وعلى مدار الشوط الثاني أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر عدة تغييرات.

وشارك كل من الحارس علي الجابري بدلا من حمزة علاء، وأحمد فوزي وعلي زعزع وعماد ميهوب ومحمد مغربي بدلا من محمد شحاتة ومصطفى سعد وأحمد قطة وأحمد عيد.

كما شارك كل من حاتم سكر ومحمود جهاد وعبد الرحمن عاطف وعمر فايد ومحمد سمير بدلا من محمد أشرف ومحمد طارق ومحمود صابر وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد.

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب في الفترة ما بين 24 يونيو الجاري إلى الثامن من شهر يوليو المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من مالي والجابون والنيجر.

أما غانا فتتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من المغرب والكونغو وغينيا.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة.