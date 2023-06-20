تقرير: سواريز أخبر جريميو برغبته في الاعتزال.. وشرط حال مزاملته لميسي

أخبر لويس سواريز ناديه جريميو البرازيلي برغبته في الاعتزال بسبب الآلام التي يعاني منها في ركبته اليمنى.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وحسبما ذكر موقع " gauchazh" البرازيلي في تقرير له اليوم الثلاثاء فإن التفكير الآن هو كيفية تنفيذ خطوات فسخ التعاقد في ظل سريانه حتى نهاية عام 2024.

لكن أوضح التقرير أن جريميو سيضع بندا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي ليزامل ليونيل ميسي.

لكن أكد التقرير حتى الآن أنه لا يوجد أي عرض من إنتر ميامي لضم مهاجم منتخب أوروجواي.

وبدأ سواريز مسيرته مع جريميمو في الرابع من شهر يناير الماضي وسجل هاتريك وفاز بكأس ريكوبا جاوتشا.

وخاض سواريز مع جريميو 25 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.