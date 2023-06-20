مالك إنتر ميامي يكشف موعد الظهور الأول لـ ميسي مع الفريق

كشف خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي موعد ظهور ليونيل ميسي لأول مرة مع صفوف الفريق.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

ونقل موقع "فوكس سبورتس" الأمريكي تصريحات لخورخي ماس أوضح فيها أن ميسي سيظهر لأول مرة الفريق في الـ21 من شهر يوليو المقبل في مواجهة كروز أزول المكسيكي.

وستقام تلك المباراة في ملعب إنتر ميامي.

وأوضح ماس أن الاتفاقات مع ميسي جارية لإتمام التعاقد معه بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة إجمالا ستكلف خزائن إنتر ميامي ما بين 50 لـ60 مليون دولار.

وهناك إمكانية لمد التعاقد حتى صيف عام 2026.

يذكر أن البطولة التي ستشهد أول لظهور لميسي مع إنتر ميامي هي مستحدثة وتجمع بين أنديتي الدوري الأمريكي والمكسيكي. (تعرف على تفاصيلها من هنا)