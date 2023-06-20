مران الأهلي - عودة الدوليين استعدادا لمواجهة حرس الحدود

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - مران الأهلي

استعاد الأهلي لاعبيه الدوليين في مران اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريبات أول أمس الأحد استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

ويستعد الأهلي لاستئناف نشاطه المحلي بمواجهة حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الدوري.

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وشهد المران عودة سداسي منتخب مصر، محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.

كما تواجد أليو ديانج لاعب منتخب مالي بعد انتهاء مشاركته مع فريقه.

بينما يتبقى استعادة محمد الضاوي "كريستو" بعد انتهاء مشاركته في التوقف الدولي مع منتخب تونس.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري والمقرر لها يوم الخميس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

وللأهلي ست مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر، ويبدأ الأحمر في خوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة.

بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وحال تعثره أمام الأهلي يهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

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