قائد منتخب مصر للساق الواحدة ينتقل إلى بطل دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

محمود عبد العظيم - لاعب منتخب مصر للساق الواحدة

أتم محمود عبد العظيم قائد منتخب مصر للساق الواحدة انتقاله إلى اتيميسجوت التركي بطل دوري أبطال أوروبا.

وجاء انتقال قائد المنتخب المصري عقب أربع سنوات قضاها رفقة فريق بلدية أزمير التركي.

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وسيشارك نادي اتيميسجوت في دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في مدينة مالاجا الإسبانية.

وكان نادي اتيميسجوت توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الفوز على فيسلا كراكوف البولندي بخمسة أهداف لهدفين في النهائي.

محمود عبد العظيم منتخب مصر للساق الواحدة
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