بيان الاتحاد القطري بشأن إلغاء مباراة نيوزيلندا: لاعبنا هو من تعرض للعنصرية

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا بشأن أحداث مباراة منتخب قطر الودية ضد نيوزيلندا التي أقيمت أمس الإثنين.

وتوقفت مباراة قطر ونيوزيلندا بسبب إدعاء أحد لاعبي منتخب نيوزيلندا بتعرضه لإساءات عنصرية من قبل أحد لاعبي قطر.

وجاء بيان الاتحاد القطري كالآتي: "بالإشارة إلى المباراة التي جمعت بين منتخب قطر ومنتخب نيوزيلندا تواصل الاتحاد القطري لكرة القدم مع اللاعب يوسف عبد الرزاق لتوضيح حقيقة ما حدث خلال المباراة ودحض المزاعم الإعلامية المنتشرة حيث أكد بدوره تبادل الكلمات مع الخصم في خضم الواقعة التي حدثت وذلك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ولكن لم يتم استخدام أو توجيه أي لغة عنصرية أو تمييزية تجاه أي لاعب في فريق نيوزيلندا على العكس من ذلك، شدد اللاعب يوسف على أنه في الواقع تعرض لإساءات عنصرية خلال المباراة".

وأضاف البيان: "وعليه يأخذ الاتحاد القطري لكرة القدم هذه المزاعم على محمل الجد ويقف ضد العنصرية بجيع أشكالها حيث لا ينبغي أبدا التقليل منها كونها مشكلة خطيرة لازالت موجودة داخل اللعبة".

وأتم البيان: "وفي هذا الصدد يدعو الاتحاد القطري لكرة القدم مجتمع كرة القدم الدولي على بذل المزيد من الجهود للتصدي للنعصرية والتمييز داخل الملعب وخارجه".

وانتهت المباراة قبل نهايتها الطبيعية بشوط كامل، بسبب تبادل للكلمات بين لاعبين من الطرفين.

وقال كارلوس كيروش في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "بين الشوطين أتانا قائد نيوزيلندا وأخبرنا بقرار اللاعبين بعدم العودة لاستكمال المباراة".

وأضاف "فيما يبدو تبادل اثنان من اللاعبين الكلمات. من بدأ؟ هذا شيئ بينهما. لاعبو نيوزيلندا قرروا دعم زميلهم، وبالطبع قرر فريقنا دعم لاعبه".

وأوضح "الجهاز الفني لنيوزيلندا أيضا دعم موقف لاعبيه بالمغادرة، ونحن ندعم لاعبينا. لقد قرروا إلغاء المباراة".

وتابع كيروش "هذا فصل جديد في كرة القدم، وشيء لا يمكن لأحد فهمه. لنرى ماذا ستقرر سلطات كرة القدم بشأن ما حدث في هذه المباراة الودية".

واختتم "الحكم قال إنه لم يسمع شيئا، ولا يوجد شهود على ما حدث".

على الجانب الآخر، أوضح منتخب نيوزيلندا في بيان رسمي أن سبب الانسحاب هو تعرض أحد لاعبيه لإساءات عنصرية: "تعرض لاعبنا مايكل بوكسال لإساءات عنصرية خلال الشوط الأول من لاعب قطري. لم يتم اتخاذ أي إجراء ولذلك قرر الفريق عدم المشاركة في الشوط الثاني".

وكان منتخب نيوزيلندا متقدما في الشوط الأول بهدف وحيد سجله ماركو ستامينيك في الدقيقة 17.