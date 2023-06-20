جوارديولا عن مصير تشافي: أنا بطل أوروبا لأن مهاجم أهدر فرصة من 3 ياردات

حث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ناديه السابق برشلونة على الصبر على مدربه تشافي هيرنانديز مؤكدا أنه سيجني المزيد من النجاح في المستقبل.

وتحدث جوارديولا لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "لقد فاز برشلونة بالدوري والنادي يعرف ما ينبغي عليه فعله".

وواصل "تشافي والمدير الرياضي ماتيو أليماني يعرفان أفضل مني ما يجي القيام به، أنا لا أعرف".

وأكمل "أعطوا تشافي الوقت في برشلونة، لقد انتظرت ثماني سنوات في مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأتم "أنا بطل أوروبا لأن المهاجم أهدر رأسية من مسافة ثلاث ياردات من المرمى".

وقصد جوارديولا الفرصة التي أهدرها روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان برأسية من مسافة قريبة للغاية من خط المرمى ليفقد إمكانية إدراك التعادل.

وفاز سيتي على إنتر ميلان في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بهدف دون رد ليتوج بالثلاثية التاريخية ويصبح ثاني نادي إنجليزي يظفر بها بعد مانشستر يونايتد.