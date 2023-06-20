موندو ديبورتيفو: العودة للرقم 6.. برشلونة يسجل جافي في قائمته

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة

نجح نادي برشلونة في تسجيل عملية تجديد جافي رسميا بعد أسبوعين من الموافقة على خطة الجدوى للنادي.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويمتد تعاقد جافي مع برشلونة حتى عام 2026 ويعود لاعب الفريق الكتالوني الشاب إلى رقم 6 من جديد.

وكان برشلونة قد جدد عقد جافي وسجّله في الفريق الأول بفترة الانتقالات الشتوية.

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لكن المحكمة الرياضية الإسبانية أقرت بعدم صحة قيد اللاعب بسبب تجاوز برشلونة لسقف الرواتب.

ليعود جافي للرقم 30 والفريق الرديف، مما يعني عدم تسجيل عقده الاحترافي مع الفريق الأول.

وأيدت المحكمة استئناف برشلونة بعد خطة الجدوى التي قدمها النادي إلى رابطة الدوري الإسباني.

جافي (18 عامًا) شارك في 49 مباراة بالموسم المنقضي مع برشلونة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 7.

وحقق جافي ألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر مع برشلونة هذا الموسم كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب إسبانيا.

وشارك جافي مع منتخب إسبانيا الأول في 21 مباراة دولية ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

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