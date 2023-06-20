فيتوريا يجتمع بالأندية المتأهلة إلى الدوري الممتاز

اجتمع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بمسؤولي الجونة وزد عقب تأهلهما إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

فيما اعتذر عن عدم الحضور مسؤولي بلدية المحلة.

وحرص المدرب البرتغالي على تهنئة الأندية على صعودهم للدوري وتم التطرق خلال الجلسة للعديد من الأمور الخاصة باللاعبين والأندية والإيجابيات والسلبيات التي تواجه المدربين.

وحضر الجلسة كل من محمد غرابة مدير المنتخب بالإضافة لحسام الزناتي المدير الرياضي للجونة والمدير الفني للفريق أحمد مصطفى "بيبو"، كما حضر من نادي زد محمد ثابت المدرب العام للفريق.

وتصدر الجونة المجموعة الأولى بـ69 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه لا فيينا.

أما نادي زد فتصدر المجموعة الثانية بـ65 نقطة بفارق 10 نقاط عن وادي دجلة.

فيما تصدر بلدية المحلة المجموعة الثالثة بـ58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا.