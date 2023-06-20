سكاي: وست هام يرفض عرض أرسنال الثاني لضم رايس

رفض وست هام العرض الثاني من نادي أرسنال للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط المطارق ومنتخب إنجلترا.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن وست هام رفض عرض أرسنال الثاني لضم رايس مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

وكان أرسنال تقدم منذ أسابيع بعرض أول لـ وست هام لضم رايس مقابل 80 مليون جنيه إسترليني إلا أن المطارق رفض العرض أيضا.

ولا يزال يرغب وست هام في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات قائده.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.