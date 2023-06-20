كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 17:24

كتب : محمد سمير

علي زين - دينامو بوخارست - دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد الستة عشر فريقا المشاركين في منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 - 2024.

وشهدت قائمة الفرق المشاركة غياب دينامو بوخارست الروماني والذي يلعب ضمن صفوفه علي زين المحترف المصري.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة لاعبين مصريين مع ثلاثة فرق مختلفة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم للشباب كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا كرة يد - فرصة قداح في كأس العالم.. فشل دفاع برشلونة عن دوري أبطال أوروبا

ويشارك الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع مع فيزبريم المجري.

بينما انضم أحمد هشام "دودو" إلى مونبيليه الفرنسي.

كما انضم حسن قداح إلى فريق كيلسي وصيف آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الفرق المشاركة كالآتي:

زغرب الكرواتي - ألبورج الدنماركي - GOG الدنماركي - برشلونة الإسباني - مونبيليه الفرنسي - باريس سان جيرمان الفرنسي - ماجديبورج الألماني - كييل الألماني - سيجيد المجري - فيزبريم المجري - بيليستر المقدوني - كولستاد النرويجي - كيلسي البولندي - ويسلا بلوك البولندي - لاسكو السلوفيني.

وتقام قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 27 يونيو الجاري في مدينة فيينا النمساوية.

وسيتم تقسيم الأندية على مجموعتين وتضم كل مجموعة ثمانية فرق.

كرة يد علي زين دينامو بوخارست دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
يد - منتخب مصر يستهل كأس العالم للشباب بالفوز على كوبا كرة يد - الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم للشباب كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا كرة يد - فرصة قداح في كأس العالم.. فشل دفاع برشلونة عن دوري أبطال أوروبا محترفو مصر - نيم لـ في الجول: "مومو" سند يملك سمة العظماء.. وهذه مميزاته وسلبيته الوحيدة كرة يد – مدرب مصر: هدفنا تحقيق ميدالية أولمبية.. ولم أغلق الباب أمام أي لاعب كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش
أخر الأخبار
جوارديولا عن مصير تشافي: أنا بطل أوروبا لأن مهاجم أهدر فرصة من 3 ياردات 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: العودة للرقم 6.. برشلونة يسجل جافي في قائمته 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: مانشستر سيتي يقدم عرضه لـ تشيلسي لضم كوفاسيتش 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يجتمع بالأندية المتأهلة إلى الدوري الممتاز 40 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: وست هام يرفض عرض أرسنال الثاني لضم رايس ساعة | ميركاتو
كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري ساعة | كرة يد
وكيل بن يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة استغناء بيراميدز عن اللاعب ساعة | الدوري المصري
بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي