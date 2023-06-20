كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد الستة عشر فريقا المشاركين في منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 - 2024.

وشهدت قائمة الفرق المشاركة غياب دينامو بوخارست الروماني والذي يلعب ضمن صفوفه علي زين المحترف المصري.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة لاعبين مصريين مع ثلاثة فرق مختلفة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ويشارك الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع مع فيزبريم المجري.

بينما انضم أحمد هشام "دودو" إلى مونبيليه الفرنسي.

كما انضم حسن قداح إلى فريق كيلسي وصيف آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الفرق المشاركة كالآتي:

زغرب الكرواتي - ألبورج الدنماركي - GOG الدنماركي - برشلونة الإسباني - مونبيليه الفرنسي - باريس سان جيرمان الفرنسي - ماجديبورج الألماني - كييل الألماني - سيجيد المجري - فيزبريم المجري - بيليستر المقدوني - كولستاد النرويجي - كيلسي البولندي - ويسلا بلوك البولندي - لاسكو السلوفيني.

وتقام قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 27 يونيو الجاري في مدينة فيينا النمساوية.

وسيتم تقسيم الأندية على مجموعتين وتضم كل مجموعة ثمانية فرق.