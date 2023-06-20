وكيل بن يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة استغناء بيراميدز عن اللاعب

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 17:24

كتب : محمد عبد العظيم

فخر الدين بن يوسف - الأهلي - بيراميدز

نفى خالد سليمان وكيل فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز ما يثار بشأن استغناء النادي عن اللاعب التونسي.

وكان فخر الدين بن يوسف قد انضم إلى بيراميدز في صيف 2021.

وكشف خالد سليمان لـ FilGoal.com: "غير صحيح ما يقال بشأن استغناء بيراميدز عن فخر الدين بن يوسف لأن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري".

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: لا نعلم لماذا يتم ضغط مباريات بيراميدز وهناك فريق لم يلعب في الكأس حتى الآن مصطفى فتحي: فيتوريا يساعدنا على الظهور بشكل مميز.. وهذا موقفي مع بيراميدز الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي بيراميدز يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

وأضاف "فخر الدين بن يوسف يدرس العروض المقدمة إليه في الوقت الحالي لاختيار الأنسب له".

وتابع خالد سليمان "يمتلك فخر الدين عروض من أربعة أندية في الدوري المصري".

واختتم وكيل فخر الدين بن يوسف تصريحاته "اللاعب أيضا لديه عروض من تركيا والإمارات وسيتم اختيار الأنسب له خلال الفترة المقبلة".

وخاض فخر الدين بن يوسف 30 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم المهاجم التونسي في 12 هدفا بتسجيل 10 وصناعة اثنين آخرين.

وسبق لفخر الدين بن يوسف اللعب لأندية الصفاقسي والترجي في تونس وميتز الفرنسي والاتفاق السعودي، قبل أن ينتقل إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي ثم بيراميدز.

الدوري المصري فخر الدين بن يوسف بيراميدز
نرشح لكم
فيتوريا يجتمع بالأندية المتأهلة إلى الدوري الموسم المقبل بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل مصدر من كاف لـ في الجول: حددنا الموعد النهائي لتحديد المشاركين في بطولات إفريقيا.. ووصلنا طلبات تأجيل خبر في الجول - عواد بـ محمود حمادة.. صفقة محتملة بين الزمالك وفاركو دياب: إنهاء الدوري في يوليو لم يحدث منذ سنوات.. وموعد الموسم الجديد في الجول يكشف قصة عروض زيزو الأجنبية.. وموقف الزمالك أسوان يطالب بإقامة جولات الدوري الأخيرة في توقيت واحد.. ويلوح بعدم اللعب بهذه الحالة بواليا: الأهلي لم يتحدث معي.. وموقفي من الذهاب إلى إعارة جديدة
أخر الأخبار
جوارديولا عن مصير تشافي: أنا بطل أوروبا لأن مهاجم أهدر فرصة من 3 ياردات 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: العودة للرقم 6.. برشلونة يسجل جافي في قائمته 9 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: مانشستر سيتي يقدم عرضه لـ تشيلسي لضم كوفاسيتش 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يجتمع بالأندية المتأهلة إلى الدوري الموسم المقبل 31 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: وست هام يرفض عرض أرسنال الثاني لضم رايس ساعة | ميركاتو
كرة يد - غياب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا.. وتواجد رباعي مصري ساعة | كرة يد
وكيل بن يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة استغناء بيراميدز عن اللاعب ساعة | الدوري المصري
بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي