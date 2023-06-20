وكيل بن يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة استغناء بيراميدز عن اللاعب

نفى خالد سليمان وكيل فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز ما يثار بشأن استغناء النادي عن اللاعب التونسي.

وكان فخر الدين بن يوسف قد انضم إلى بيراميدز في صيف 2021.

وكشف خالد سليمان لـ FilGoal.com: "غير صحيح ما يقال بشأن استغناء بيراميدز عن فخر الدين بن يوسف لأن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف "فخر الدين بن يوسف يدرس العروض المقدمة إليه في الوقت الحالي لاختيار الأنسب له".

وتابع خالد سليمان "يمتلك فخر الدين عروض من أربعة أندية في الدوري المصري".

واختتم وكيل فخر الدين بن يوسف تصريحاته "اللاعب أيضا لديه عروض من تركيا والإمارات وسيتم اختيار الأنسب له خلال الفترة المقبلة".

وخاض فخر الدين بن يوسف 30 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم المهاجم التونسي في 12 هدفا بتسجيل 10 وصناعة اثنين آخرين.

وسبق لفخر الدين بن يوسف اللعب لأندية الصفاقسي والترجي في تونس وميتز الفرنسي والاتفاق السعودي، قبل أن ينتقل إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي ثم بيراميدز.