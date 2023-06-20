خبر في الجول - الزمالك يفتح خط مفاوضات لإعادة أوجي مايو محترف فريق السلة السابق

يسعى الزمالك لإعادة لاعبه السابق في فريق كرة السلة أوجي مايو لصفوفه بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد فتح خط مفاوضات مع اللاعب الأمريكي ليعود إلى صفوفه من جديد.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

وانتهى موسم مايو مع الزمالك في أبريل الماضي.

وانضم مايو للفتح السعودي عقب نهاية موسمه مع الزمالك للمشاركة مع الفريق في مباريات المربع الذهبي للدوري السعودي الممتاز.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وعاد أحمد مرعي مدرب الفريق ليقوده من ليبيا بعد قضاء فترة إعارة تمهيدا للاستعداد للمشاركة في كأس السوبر المصري ضد الأهلي.