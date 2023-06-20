يد - منتخب مصر يستهل كأس العالم للشباب بالفوز على كوبا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

استهل منتخب مصر كأس العالم للشباب لكرة اليد بالفوز على كوبا بنتيجة 45-28 في مباراة أقيمت بالعاصمة اليونانية أثينا.

المباراة كانت هي الأولى لمصر في دور المجموعات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات اليونان وكوبا والسعودية.

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وحصل إسلام راضي لاعب منتخب مصر على جائزة رجل المباراة بعد أن سجل 6 أهداف.

ويتأهل وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من أربع مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مباريات مصر في الأيام التالية:

الثلاثاء 20 يونيو (مصر × كوبا) الساعة 1:15 ظهرا

الأربعاء 21 يونيو (مصر × السعودية) الساعة 3:30 عصرا

الجمعة 23 يونيو (مصر × اليونان) الساعة 6 مساء

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.

منتخب مصر كأس العالم للشباب لكرة اليد
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