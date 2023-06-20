الكشف عن تميمة يورو 2024

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 14:22

كتب : FilGoal

يورو 2024

أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء الستار عن تميمة بطولة يورو 2024 بألمانيا.

التميمة عبارة عن دب، لكنها لا تحمل اسما حتى الآن.

وأفاد يويفا عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن تميمة الدب اللطيف "تهدف إلى إلهام 10 ملايين طفل في جميع أنحاء أوروبا ليصبحوا طلابا نشيطين".

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ومن المقرر أن تخرج التميمة للنور أمام الجماهير الألمانية مساء الثلاثاء خلال المباراة الودية أمام كولومبيا على ملعب فلتينز أرينا في جلسنكيرشن.

وطالب يويفا الجماهير باختيار اسم للتميمة بين 4 أسماء، وهي ألبارت وبارناردو وبارنهارت وهيرزي فون بار، وتتضمن جميعها كلمة (بار) والتي تعني الدب باللغة الألمانية.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا، إذا لم تبدأ مرحلة التصفيات بعد.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

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وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

ألمانيا يورو 2024
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