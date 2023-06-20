سلة - قرعة بطولة العالم للأندية.. الأهلي مع ممثلا أمريكا والبرازيل

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 12:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سلة

أقيمت اليوم قرعة بطولة العالم للأندية لكرة السلة "إنتركونتينينتال".

ويشارك الأهلي ممثلا لقارة إفريقيا في البطولة بعد تتويجه بالدوري الإفريقي "BAL".

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب سيسي فرانكا البرازيلي وإجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

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وفي المجموعة الثانية يتواجد بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

وتقام البطولة في سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتنقسم البطولة إلى مجموعتين يصل صاحب المركز الأول منهما إلى المباراة النهائية مباشرة، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة على مباراة تحديد المركز الخامس والسدادس.

الأهلي كان قد توج بدوري السوبر المصري ودوري المرتبط المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا في الموسم الماضي، بينما خسر لقبا كأس السوبر المصري والبطولة العربية.

الأهلي كرة سلة بطولة العالم لأندية كرة السلة
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