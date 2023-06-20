كورتوا يرد على مدرب بلجيكا ببيان لاذع

رد تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا على تصريحات مدربه دومينيكو تيديسكو حول أسباب خروجه من قائمة الفريق التي ستواجه إستونيا، وذلك في بيان لاذع.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد بلجيكا

تيديسكو كشف أسباب خروج حارس ريال مدريد من المعسكر، وأبرزها شعوره بالإحباط والإهانة بعد ذهاب شارة القيادة لزميله روميلو لوكاكو (التفاصيل).

لكن كورتوا رد في بيان قوي نشره عبر موقعه وجاء على النحو التالي:

"حين سمعت المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب بلجيكا فوجئت به يكشف جزء من محادثة خاصة بيننا بعد مباراة النمسا".

"أريد أن أوضح أنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع أي مدرب حول قضايا تتعلق بغرفة تبديل الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما الكشف عن محتوى الحديث علنا. أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا، لكني أريد أن أوضح أن تخمين المدرب ليس في محله".

"في تلك المحادثة طلبت منه، وليس من أجل مصلحتي الشخصية، أن يشرح ويتخذ القرار لتجنب المواقف التي أضرت بنا في الماضي أثناء البحث دائما عن المنفعة العامة".

"أن تكون أو لا تكون قائد المنتخب الوطني ليس نزوة ولا قرارا عشوائيا، يجب أن يكون قراره وهذا ما حاولت أن أنقله إليه. للأسف لم أنجح في ذلك".

"أصر على أنني لم أطالب بأي شيء بأي حال من الأحوال وأنني تحدثت إلى زميلي في الفريق روميلو لوكاكو لتوضيح أي أمور تتعلق بهذا الموقف. في نفس الوقت أريد أن أوضح أنني لم أخض أي نقاش حول أي موضوع مشابه مع أي زميل في الفريق كما قيل".

"علاوة على ذلك، خضعت بعد ظهر الأحد لفحص طبي بسبب مشكلة في ركبتي اليمنى. كان الفريق الطبي لنادي ريال مدريد ونظيره في منتخب بلجيكا على اتصال وناقشا التقارير الطبية لاتخاذ قرار مغادرة المعسكر التدريبي".

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة إستونيا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال تيديسكو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قررنا سويا في المنتخب أن يكون القائد هو روميلو لوكاكو ضد النمسا وكورتوا ضد إستونيا وكان الأمر مقبولا من الجميع ولكن عقب المباراة أخبرني كورتوا إنه يريد الحديث معي وقال إنه يريد الخروج من المعسكر لأنه يشعر بالإحباط وشعر بالإهانة".

وتابع "من البداية حاولت أن أوضح له التقدير الذي يستحقه وفي عيني أراه الحارس الأفضل في العالم وأحبه كحارس مرمى ولكن أيضا كإنسان أنا مصدوم".

وأصبح كيفن دي بروين هو القائد الأول لمنتخب بلجيكا ويليه كورتوا ولوكاكو في الترتيب.

حارس مرمى ريال مدريد يلعب مع منتخب بلجيكا منذ عام 2011 وخاض بقميصه 102 مباراة دولية وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.