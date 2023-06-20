ذا أثليتك: أرسنال تقدم بالعرض الأول للتعاقد مع تيمبر

بدأ نادي أرسنال في التحرك للتعاقد مع جوريين تيمبر مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك.

أورنيستين كشف عن تقدم أرسنال بعرض أول لأياكس للتعاقد مع اللاعب مقابل 30 مليون جنيه إسترليني ولكن النادي الهولندي يرغب في الحصول على 50 للموافقة على إتمام الصفقة.

وفقا لأورنيستين فإن هناك تفاؤل كبير بين الطرفين لإتمام الصفقة حتى أن البنود الشخصية مع اللاعب قد تمت ولن تشكل أي عوائق.

تيمبر يمتاز بالقدرة على المراوغة والتمريرات الدقيقة مما يجعله مناسبا لطريقة لعب ميكيل أرتيتا وبناء الكرة من الخلف.

صاحب الـ 22 عاما يلعب مع الفريق الأول لأياكس منذ عام 2020 وخلال تلك الفترة شارك في 121 مباراة.

كما يمتلك تيمبر 15 مباراة دولية مع منتخب هولندا وشارك بشكل أساسي في كأس العالم 2022.

جوريين هو الشقيق التوأم لكوينتين تيمبر لاعب فينورد والذي توج بلقب الدوري الهولندي بالموسم المنقضي.