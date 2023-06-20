الرياضية السعودية: اتحاد جدة مهدد بإيقاف قيد لاعبيه

يواجه نادي اتحاد جدة السعودي خطر إيقاف قيد لاعبيه بعد العقوبة التي تلقاها من لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللجنة بصدد فرض عقوبة في حق نادي اتحاد جدة وتغريمه بمبلغ مالي، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ 2.475 مليون ريال كمستحقات متأخرة للاعبه السابق عبد الرحمن الغامدي.

وأوضح التقرير أن العقوبة المنتظر صدورها في حق اتحاد جدة، وفقا للمادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، تلزم النادي بدفع الغرامة المفروضة ومستحقات اللاعب، نتيجة انقضاء المدة المحددة للسداد وتأخر تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر يوم 7 مايو الماضي، القاضي بإلزام النادي دفع المبالغ المالية المتأخرة للاعبه السابق.

وتنص المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق على أن قرار العقوبة، يتضمن إنذار نادي الاتحاد بضرورة التسديد خلال 30 يوما من صدوره، والتحذير من عدم الالتزام وفي حال استمرار العزوف عن الوفاء بالاستحقاقات المالية سيتم التصعيد التلقائي إلى الدرجة الثانية من العقوبات باتخاذ قرار المنع من التسجيل.

وكان عبد الرحمن الغامدي قد مثل النمور قبل أن يوقع عقد انتقاله إلى الرائد لمدة موسمين في أكتوبر 2020 في صفقة انتقال حر.

يذكر أن نادي اتحاد جدة قد نجح في ضم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد في صفقة قياسية هذا الصيف.

كما يقترب الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد من إعلان التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

إذ ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن كانتي وقع بالفعل على عقود انضمامه لاتحاد جدة.

وأفادت الجريدة أن اللاعب تخطى الجزء الثاني من الكشف الطبي بنجاح، قبل أن يوقع على عقده مع بطل الدوري السعودي.

كان نادي اتحاد جدة ينتظر التأكد من سلامة كانتي قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الشهر الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وقال مصدر من اتحاد جدة لوكالة "فرانس برس" الفرنسية قبل أيام: "نجولو كانتي وقع اتفاقا ملزما وليس عقدا نهائيا. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".

كانتي سبق وأن غاب لمدة 6 أشهر عن صفوف تشيلسي بسبب مشاكل في عضلة الفخذ الخلفية.

قناة الإخبارية السعودية ذكرت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة أنهى صفقة ضم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بنجاح.

وأفادت قناة الإخبارية أن اتحاد جدة أتم إجراءات ضم كانتي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

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