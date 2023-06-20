كوكا: لم أحصل على فرصتي كاملة مع المنتخب.. ورفضت عروضا من مصر والسعودية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا منتخب مصر

يرى أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر وألانياسبور التركي إنه لم يحصل على الفرصة بشكل كافي مع المنتخب خلال مسيرته لإثبات قدراته.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

وقال كوكا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أحصل على حقي وفرصتي بالكامل مع منتخب مصر وعندما تؤدي بشكل جيد ومنتظم مع ناديك في أوروبا يجب أن تلعب أكثر مع المنتخب ولكن أنا لم أحصل أبدا على مباراتين أو ثلاثة بشكل أساسي وأحيانا أشعر أن استبعادي من منتخب مصر لا يتعلق بكرة القدم ولكن بسبب عدم مساندة الإعلام لي".

وتابع "في المنتخب قد نلعب 6 أو 7 مباريات في الموسم بالكامل وفقط أشارك في واحدة فقط بشكل أساسي أما في الموسم بأوروبا ألعب 40 أو 50 مباراة لذلك لا يجب مقارنة موسم المنتخب مع الأندية ولا يمكن أن أثبت نفسي وأنا لا ألعب من الأساس".

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وشدد "لم أتخيل أبدا أن يتم استبعادي من قائمة كأس العالم لأنني كنت متواجدا في جميع المباريات مع كوبر قبل البطولة وكان الأمر بمثابة الصدمة غير الطبيعية، ولا يمكن أن أتحدث عن أسباب استبعادي لأنني لو تحدثت عنها سيقول الناس -يا نهار أسود- وكوبر قال لي إن هناك شخص طلب عدم تواجدك معنا".

وأتم "بعد كأس العالم حصلت على عروض كبيرة جدا من مصر ومن السعودية ولكنني اخترت الانضمام لأولمبياكوس لأنه ناد كبير في اليونان ويشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا".

وابتعد كوكا عن الفترة الأخيرة من الموسم بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وشارك صاحب الـ 30 عاما مع ألانياسبور خلال الموسم الحالي في 28 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدف.

ولعب كوكا 31 مباراة مع منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف.

أحمد حسن كوكا
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