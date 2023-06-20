مواعيد مباريات الثلاثاء 20 يونيو - تصفيات أمم أوروبا وإفريقيا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال

تستكمل اليوم مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

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السودان × موريتانيا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

إثيوبيا × مالاوي.. 5:00 مساء.

بوروندي × ناميبيا.. 4:00 مساء.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

النرويج × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

مولدوفا × بولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2.

ليختنشتاين × سلوفاكيا.. 9:45 مساء.

أيسلندا × البرتغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

المجر × ليتوانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

جزر الفارو × ألبانيا.. 9:45 مساء.

إستونيا × بلجيكا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

بلغاريا × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

النمسا × السويد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا1.

أسكتلندا × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

البوسنة والهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 3.

مباريات دولية ودية

الجزائر × تونس 10:00 مساء.

البرازيل × السنغال.. 10:00 مساء.

ألمانيا × كولومبيا.. 9:45 مساء.

كأس العالم للشباب لكرة اليد

مصر × كوبا.. 1:15 مساء - أون تايم سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

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