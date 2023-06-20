مواعيد مباريات الثلاثاء 20 يونيو - تصفيات أمم أوروبا وإفريقيا
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 10:36
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس الأمم الإفريقية
السودان × موريتانيا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
إثيوبيا × مالاوي.. 5:00 مساء.
بوروندي × ناميبيا.. 4:00 مساء.
تصفيات كأس الأمم الأوروبية
النرويج × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
مولدوفا × بولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 2.
ليختنشتاين × سلوفاكيا.. 9:45 مساء.
أيسلندا × البرتغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
المجر × ليتوانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
جزر الفارو × ألبانيا.. 9:45 مساء.
إستونيا × بلجيكا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.
بلغاريا × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
النمسا × السويد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا1.
أسكتلندا × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
البوسنة والهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس الإنجليزية 3.
مباريات دولية ودية
الجزائر × تونس 10:00 مساء.
البرازيل × السنغال.. 10:00 مساء.
ألمانيا × كولومبيا.. 9:45 مساء.
كأس العالم للشباب لكرة اليد
مصر × كوبا.. 1:15 مساء - أون تايم سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا