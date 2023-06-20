تصفيات يورو 2024 - هاتريك ساكا الأول في سباعية إنجلترا.. ومبابي ينصر فرنسا على اليونان

تغلب منتخب إنجلترا على شمال مقدونيا بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

تقدم هاري كين في الدقيقة 29، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وسجل ماركوس راشفورد ثالث الأهداف في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0.

وفي الدقيقة 47 ثم 51، سجل بوكايو ساكا الهدفين الرابع والخامس، ليكمل أول هاتريك في مسيرته.

وسجل كالفن فيليبس سادس الأهداف في الدقيقة 64، فيما اختتم هاري كين الحفل من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

وتجمد رصيد مقدونيا عند 3 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الرابع برصيد 3 نقاط من مباراتين.

على الناحية الأخرىتغلب منتخب فرنسا على اليونان بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة طرد كونستانتينوس مافروبانوس لاعب اليونان في الدقيقة 69.

ويحتل منتخب فرنسا الصدارة بـ 12 نقطة من 4 مباريات، يليه اليونان بـ 6 نقاط من 3 مباريات.

وتتواجد أيرلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، تليها هولندا بـ 3 نقاط من مباراتين، ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط أو أهداف من 4 مباريات.