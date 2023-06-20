خبر في الجول - عواد بـ محمود حمادة.. صفقة محتملة بين الزمالك وفاركو

لا يزال الزمالك يعمل في كل الاتجاهات من أجل تدعيم صفوف الفريق بقوة في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينوي الدخول في مفاوضات مع نادي فاركو من أجل التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق البرتقالي ومنتخب مصر.

وتأتي هذه الخطوة من الزمالك استغلالا لرغبة نادي فاركو في ضم محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء.

على أن تكون كل صفقة منفصلة عن الآخرى ولكل منهما قيمتها المادية الخاصة بها.

ومن المنتظر أن تكون هذه الصفقة بداية التعامل من جديد بين الزمالك وفاركو بعد إنهاء إعارة محمد صبحي مع فاركو وعودته للقلعة البيضاء بداية الموسم الجاري.

ويرغب فاركو في ضم محمد عواد من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق بعد عدم إبرام أي صفقات بسبب إيقاف النادي عن القيد.

ويمتلك حاليا فاركو محمد سعيد "شيكا" وهو حارس المرمى الأول في الفريق، ومن بعده يأتي محمود السيد كحارس بديل.

على الناحية الأخرى يقدم محمود حمادة مستوى مميز مع فاركو في ثاني مواسم الفريق بالدوري المصري.

وشارك محمود حمادة مع منتخب مصر في الفوز على جنوب السودان ودينا بثلاثية دون رد.

ومن قبلها شارك في الانتصار على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

محمود حمادة البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الحالي في الدوري مع فاركو 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.