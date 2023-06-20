خبر في الجول - الزمالك يستطلع موقف إمام عاشور من العودة.. والخطوة المقبلة

استطلع الزمالك موقف لاعبه السابق إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي الحالي بشأن إمكانية العودة.

وعلم FilGoal.com أن عاشور رحب بالعودة إلى الزمالك، في ظل تغيير مدرب ميتيلاند.

ويخشى اللاعب تكرار سيناريو الموسم الجاري واستمرار ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

ومن جانبه سيبدأ الزمالك في التفاوض مع ميتيلاند لاستعادة عاشور مرة أخرى، سواء كانتقال نهائي أو على سبيل الإعارة.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي، وسجل هدفا وحيدا.

كما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.