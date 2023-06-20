أسوان يطالب بإقامة جولات الدوري الأخيرة في توقيت واحد.. ويلوح بعدم اللعب في هذه الحالة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 00:14

كتب : رضا السنباطي

أسوان

أكد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان أن ناديه تقدم بمذكرات رسمية خاطب بها كل من اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ولجنة الحكام الرئيسية بشأن الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري.

وكشف أسوان في بيان رسمي أصدره النادي أنه يتمسك بكامل حقوقه في آخر 3 جولات من الدوري المصري.

وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولهذا يطالب بإقامة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في توقيت واحد.

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بالإضافة إلى تعين حكام من القائمة الدولية للمباريات وكذلك للفيديو نظرا لوجود منافسة قوية على البقاء ف الدوري.

على أن يحتفظ النادي بقراره سواء بالموافقة على خوض المباريات أم لا فور الإعلان عن حكام كل جولة إذا لم يكن الطاقم بالكامل من القائمة الدولية.

ويحتل أسوان المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، وهو نفس رصيد غزل المحلة صاحب المركز 16، وبفارق 3 نقاط عن الداخلية صاحب المركز 19.

أسوان الدوري المصري
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