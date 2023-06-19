تعددت الأسباب والإلغاء واحد.. أيرلندا تنسحب من مواجهة الكويت بسبب "إهانة عنصرية"

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

الكويت × أيرلندا

ودية أخرى، طرف عربي آخر، واتهام عنصري جديد. الواقعة الثانية في نفس اليوم -الإثنين- من النوع ذاته، ولكن هذه المرة في منتخبات الشباب.

ولعب منتخب أيرلندا مباراة ودية أمام الكويت، ولكنها انتهت في الدقيقة 70.

السبب؟ انسحاب منتخب أيرلندا واتهامه لأحد لاعبي الكويت بـ "سلوكيات عنصرية" تجاه أحد البدلاء.

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وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيان رسمي:

نأسف للإعلان عن عدم استكمال المباراة الودية اليوم أمام الكويت تحت سن 21 عاما، بعد ارتكاب لاعب كويتي لتصرف عنصري تجاه أحد البدلاء.

لا نتسامح مع أي عنصرية تجاه لاعبينا أو موظفينا، وسنبلغ "فيفا" و"يويفا" بهذا الأمر الخطير.

وأقيمت المباراة في النمسا، وكانت تشير لتقدم أيرلندا بثلاثة أهداف دون رد وقت إيقافها.

الكويت أيرلندا انسحاب أيرلندا
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