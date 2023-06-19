بواليا: الأهلي لم يتحدث معي.. وموقفي من الذهاب إلى إعارة جديدة

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - والتر بواليا

كشف والتر بواليا لاعب نادي الأهلي المعار إلى القادسية السعودي عن موقفه من الخروج في فترة إعارة أخرى بعد عودته من الإعارة.

والتر بواليا

النادي : القادسية

الأهلي

وقضى بواليا الموسم الحالي معارا إلى نادي القادسية السعودي.

وقال بواليا عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدي عقد مع الأهلي وإعارتي ستنتهي بنهاية الشهر الحالي وعلى أن أعود مرة أخرى ولكن في الحقيقة ليس هناك شيء واضح حول ما سيحدث ولا أعرف ما هي الخطوة المقبلة

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وتابع "لا زلت لاعبا في الأهلي وإذا كان هناك فرصة للعب مع الفريق سأكون فخورا بذلك وإن لم يكن هناك فرصة سأرى ما سيحدث".

واستمر "قميص الأهلي كان ثقيلا وسبب عدم نجاحي؟ لا أستطيع أن أقول ذلك بالتأكيد أعرف أن الأهلي فريق كبير ولكن أيضا دائما أكون فخور بتمثيل الأهلي والأمر يتعلق بالوقت فقط لعبت 6 أشهر وأي لاعب في مكاني يريد اللعب مع فريق كبير مثل الأهلي ولا أشعر بالضغوطات ولكن أحيانا تسير الأمور بطرق لا نريدها".

وشدد "في الوقت الحالي عقد إعارتي مستمر مع القادسية وحتى تلك اللحظة لم يتحدث معي أحد من الأهلي".

وأضاف "انا متأكد إن كل مدير فني له خطته وطريقته وتحدثت مع موسيماني وضحكنا معا في السعودية ولكن إذا لم تجر الأمور بشكل طيب معه يمكن أن تسير مع مدرب آخر".

وأردف "موسيماني كالأب لي وعدم اللعب معه لم يؤثر على علاقتنا لأنها في النهاية كانت اختياراته وفي النهاية الأمر يتعلق بالوقت أنظر إلى كريستيانو رونالدو لقد كان يعاني من مشكلة مع إريك تين هاج في مانشستر يونايتد وعندما ذهب إلى السعودية تألق".

وأكمل "لا يمكن أن أخشى شيء في كرة القدم لأنها مهنتي ولا يمكن أن أخشى أي تحدي".

ويرى "عندما كنت في الجونة تعلمت الكثير وقضيت أول 6 أشهر لم أؤدي خلالهم بشكل طيب ولكن الجميع تفاجأ بعد ذلك بأدائي".

وشدد "لم أقل أبدا أن على الأهلي إن يصبر على لمدة 6 أشهر ولكن فقط أقول إن الأهلي واحد من أكبر الأندية في إفريقيا ولكن ما حدث أنني كنت غير محظوظ وأتيت في وقت غير مناسب لأنني كنت هداف الدوري المصري ولا اعتقد أن هناك أي مشكلة وفي وقت ما ربما تكون متفوق وفي بعض الأحيان لا تكون جيد".

وأتم "الذهاب في إعارة أخرى ليست من أولوياتي أنا أعمل بشكل جيد وسأحاول أن أثبت نفسي جيدا وأعطي للأهلي معطيات ليتمسك بوجودي".

وذهب بواليا إلى ثلاث فرق على سبيل الإعارة منذ الانتقال إلى الأهلي وهم القادسية السعودي والسيلية القطري ومالاتياسبور التركي.

وشارك بواليا مع الأهلي في 31 مباراة وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 4 آخرين.

والتر بواليا الأهلي القادسية السعودي الدوري المصري
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