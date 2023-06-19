خبر في الجول - طرح اسم طارق حامد للعودة لـ الزمالك

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

في إطار العمل على صفقات الموسم الجديد وضع نادي الزمالك اسم طارق حامد ضمن اللاعبين المطلوبين في الفريق.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الفنية لنادي الزمالك طرحت اسم طارق حامد للعودة إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك مع ترقب وضعه من الرحيل المحتمل عن اتحاد جدة.

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ويملك اللاعب عروضا أخرى من أندية أصغر في السعودية، لكن الزمالك سيحاول إقناع طارق بختام مسيرته في النادي الذي صنع اسمه مع تقديم عرض مقبول يتماشى مع قيمة اللاعب.

ورحل طارق حامد من الزمالك بنهاية الموسم الكروي الماضي في مصر لينضم لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وفي موسمه الأول مع اتحاد جدة، حقق لاعب الوسط طارق حامد لقب الدوري السعودي.

وشارك طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما مع اتحاد جدة في 24 مباراة في الدوري خلال الموسم.

الزمالك الدوري المصري طارق حامد
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