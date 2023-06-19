"لا شهود وسنرى قرار فيفا".. كيروش يكشف سبب إلغاء مباراة قطر ونيوزيلندا

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

مباراة ودية عادية للغاية بين قطر ونيوزيلندا، انتهت قبل نهايتها الطبيعية بشوط كامل، بسبب تبادل للكلمات بين لاعبين من الطرفين.

هذا ما رواه البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر، ومدرب منتخب مصر السابق.

وقال كيروش في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "بين الشوطين أتانا قائد نيوزيلندا وأخبرنا بقرار اللاعبين بعدم العودة لاستكمال المباراة".

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وأضاف "فيما يبدو تبادل اثنان من اللاعبين الكلمات. من بدأ؟ هذا شيئ بينهما. لاعبو نيوزيلندا قرروا دعم زميلهم، وبالطبع قرر فريقنا دعم لاعبه".

وأوضح "الجهاز الفني لنيوزيلندا أيضا دعم موقف لاعبيه بالمغادرة، ونحن ندعم لاعبينا. لقد قرروا إلغاء المباراة".

وتابع كيروش "هذا فصل جديد في كرة القدم، وشيء لا يمكن لأحد فهمه. لنرى ماذا ستقرر سلطات كرة القدم بشأن ما حدث في هذه المباراة الودية".

واختتم "الحكم قال إنه لم يسمع شيئا، ولا يوجد شهود على ما حدث".

على الجانب الآخر، أوضح منتخب نيوزيلندا في بيان رسمي أن سبب الانسحاب هو تعرض أحد لاعبيه لإساءات عنصرية: "تعرض لاعبنا مايكل بوكسال لإساءات عنصرية خلال الشوط الأول من لاعب قطري. لم يتم اتخاذ أي إجراء ولذلك قرر الفريق عدم المشاركة في الشوط الثاني".

وكان منتخب نيوزيلندا متقدما في الشوط الأول بهدف وحيد سجله ماركو ستامينيك في الدقيقة 17.

قطر منتخب قطر نيوزيلندا كارلوس كيروش
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