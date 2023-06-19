تقرير سعودي: الزمالك يطلب استعارة عمر السومة

دخل نادي الزمالك ضمن الراغبين في التعاقد مع النجم السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الزمالك دخل على خط المفاوضات للحصول على خدمات عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

لينافس بذلك نادي العربي القطري الذي يرغب في تجديد إعارة عمر السومة في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عمر السومة يفضل الاستمرار مع نادي العربي القطري للموسم الثاني على التوالي.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن العربي القطري طلب تجديد إعارة عمر السومة مقابل 1.5 مليون دولار.

إلا أن نادي أهلي جدة رفض هذا العرض وطلب زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون دولار للموافقة على إعارة مهاجمه.

عمر السومة البالغ من العمر 34 عاما لعب الموسم الماضي مع العربي القطري 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.