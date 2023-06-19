كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟

يملك محمد صلاح نجم منتخب مصر 49 هدفا دوليا رسميا مع منتخب مصر، وينتظر تسجيل هدفه الـ 50 في توقف سبتمبر المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

لعب صلاح مع الفراعنة في 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا، كما تواجد على رأس قائمة التأهل المونديالي الثالث في 2018.

والآن، هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟

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