كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

يملك محمد صلاح نجم منتخب مصر 49 هدفا دوليا رسميا مع منتخب مصر، وينتظر تسجيل هدفه الـ 50 في توقف سبتمبر المقبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

لعب صلاح مع الفراعنة في 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا، كما تواجد على رأس قائمة التأهل المونديالي الثالث في 2018.

والآن، هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟

أخبار متعلقة:
مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى اختر بنفسك - صلاح وهالاند والمزيد.. تشكيل الدوري الإنجليزي الأمثل لموسم 2022-2023 رد من رامي عباس على أنباء اجتماع صلاح مع ناصر الخليفي للانتقال إلى سان جيرمان على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر

اختبر نفسك من هنا

محمد صلاح منتخب مصر أهداف صلاح الدولية
نرشح لكم
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية مسجلي أهداف الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري الأبطال كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30 كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟ كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟
أخر الأخبار
خبر في الجول - عواد بـ محمود حمادة.. صفقة محتملة بين الزمالك وفاركو 20 دقيقة | الكرة المصرية
دياب: إنهاء الدوري في يوليو لم يحدث منذ سنوات.. وموعد الموسم الجديد 20 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يستطلع موقف إمام عاشور من العودة.. والخطوة المقبلة 32 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف قصة عروض زيزو الأجنبية.. وموقف الزمالك 50 دقيقة | الكرة المصرية
أسوان يطالب بإقامة جولات الدوري الأخيرة في توقيت واحد.. ويلوح بعدم اللعب في هذه الحالة 51 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الوداد: الأهلي يمكنه الفوز ببطولة إفريقيا كل عام.. وأعجبني أداء مروان عطية ساعة | الكرة الإفريقية
تعددت الأسباب والإلغاء واحد.. أيرلندا تنسحب من مواجهة الكويت بسبب "إهانة عنصرية" ساعة | الوطن العربي
بواليا: لم يتحدث معي أحد من الأهلي.. وموقفي من الذهاب إلى إعارة جديدة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 4 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا