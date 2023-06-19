خبر في الجول - عامر عامر يقرر الرحيل عن سيراميكا كليوباترا

قرر عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا الرحيل عن النادي بنهاية تعاقده عقب الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن عامر عامر اتخذ قراره بعدم تجديد تعاقده عقب نهايته والرحيل عن سيراميكا.

ويدرس حاليا عامر عامر العروض المقدمة له لاختيار أحد الأندية للانتقال لها في الموسم المقبل.

ولم يشارك عامر عامر سوى مرتين فقط في الدوري المصري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا في ظل تواجد محمد بسام.

وانضم محمد بسام لصفوف سيراميكا بداية الموسم الجاري قادما من طلائع الجيش.

عامر عامر البالغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته مع إنبي ومنه انضم لصفوف الجونة ثم الإنتاج الحربي واستقر به المطاف في سيراميكا كليوباترا.