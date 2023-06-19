رونالدو: رحلتي مع البرتغال لن تنتهي قريبا

شدد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي على أنه لن يعتزل اللعب دوليا خلال الفترة القريبة.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة أيسلندا غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لن اعتزل اللعب دوليا طالما لا يزال لدي الدوافع وأشعر أن الناس يحبون وجودي، اللعب للبرتغال كان حلما وشرفا وقد كانت رحلة طويلة ولكنها لن تنتهي قريبا كما آمل".

وسيلعب رونالدو مباراته الـ 200 بقميص منتخب البرتغال في مواجهة أيسلندا ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم.

وخلال مسيرته مع منتخب البرتغال سجل رونالدو 122 هدفا وصنع 43 آخرين وتوج بلقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية.

وانتقل النجم البرتغالي صاحب الـ 38 عاما إلى النصر السعودي في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.