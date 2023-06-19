مران الأهلي - انتظام الشناوي وعبد المنعم وحمدي.. وراحة لـ سداسي المنتخب

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 21:01

كتب : حسام نور الدين

الشناوي مع كولر

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني إجتماعا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

أخبار متعلقة:
رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يوضح لـ في الجول تفاصيل خطة دعم الأندية الشعبية

وشهد المران انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة اندرياس اندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

ومنح كولر راحة لسداسي المنتخب محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين الدوليين الستة في مران الفريق الذي يقام مساء غدا الثلاثاء، في إطار تجهيز الجميع لمباريات الدوري.

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
تحقيق في الجول - 10 أيام لتغيير الواقع.. حتى يتحرر اللاعبون البسطاء من تهديد "المعاش المبكر" رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يوضح لـ في الجول تفاصيل خطة دعم الأندية الشعبية اجتماع في مجلس النواب مع رؤساء الأندية الشعبية تفويض رؤوساء الأندية الجماهيرية لـ أحمد دياب للتنسيق مع الجهات المسؤولة أول مباراة بعد التتويج بـ إفريقيا.. تذكرتي تعلن فتح الحجز لمواجهة الأهلي ضد حرس الحدود عامر حسين: قائمة الفرق الموسم المقبل 30 لاعبا.. وطريقة التأهل إلى الدوري الممتاز محمود حمادة يجيب على سؤال الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك هاني سعيد: لا نعلم لماذا يتم ضغط مباريات بيراميدز وهناك فريق لم يلعب في الكأس حتى الآن
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام الشناوي وعبد المنعم وحمدي.. وراحة لـ سداسي المنتخب 24 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أنشيلوتي سيتولى تدريب البرازيل في 2024 31 دقيقة | أمريكا
تشكيل إنجلترا - أرنولد يستمر في وسط الملعب بالرقم 10 أمام مقدونيا 31 دقيقة | منتخب مصر
تحقيق في الجول - 10 أيام لتغيير الواقع.. حتى يتحرر اللاعبون البسطاء من تهديد "المعاش المبكر" ساعة | تحقيق في الجول
ESPN: الحكم بسجن كوينسي بروميس 18 شهرا ساعة | الكرة الأوروبية
زوجة سيرخيو ريكو تعلن استفاقته من الغيبوبة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يضم موهبة السنغال 2 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يوضح لـ في الجول تفاصيل خطة دعم الأندية الشعبية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 2 عبد الحفيظ يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي.. وتعليق ساخر على احتمال مواجهة سيتي 3 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 4 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر