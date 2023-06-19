مران الأهلي - انتظام الشناوي وعبد المنعم وحمدي.. وراحة لـ سداسي المنتخب

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني إجتماعا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

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وشهد المران انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة اندرياس اندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

ومنح كولر راحة لسداسي المنتخب محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين الدوليين الستة في مران الفريق الذي يقام مساء غدا الثلاثاء، في إطار تجهيز الجميع لمباريات الدوري.