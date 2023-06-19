تقرير: أنشيلوتي سيتولى تدريب البرازيل في 2024

اقترب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من تولي قيادة منتخب البرازيل.

وفقا لشبكة جي جلوبو البرازيلية فإن الاتحاد البرزايلي لكرة القدم قد اتفق مع كارلو أنشيلوتي على تولي تدريب المنتخب في عام 2014.

الاتحاد البرازيلي كان يرغب في أن يتولى دافيد أنشيلوتي مساعده في ريال مدريد ونجله تدريب البرازيل حتى نهاية الموسم المقبل ولكنه تراجع على القرار حتى لا يتسبب في فقدان المدرب الإيطالي لتركيزه مع ريال مدريد.

أنشيلوتي لن يكون قادرا على التوقيع بشكل رسمي قبل شهر يناير المقبل لأسباب قانونية ولكنه اتفق مع المنتخب البرازيلي على التفاصيل.

ويتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد منذ موسمين ويتبقى له موسم إضافي في عقده.

ويحق للمدرب الإيطالي التوقيع مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل بشكل مجاني.

وتوج أنشيلوتي منذ عودته لريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا كأس السوبر الأوروبي وكأس إسبانيا وكأس العالم للأندية.