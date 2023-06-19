ESPN: الحكم بسجن كوينسي بروميس 18 شهرا

كشفت شبكة ESPN عن قيامة المحكمة الهولندية بالحكم على كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو ومنتخب هولندا بالسجن 18 شهرا.

كوينسي بروميس النادي : سبارتاك موسكو سبارتاك موسكو

حكم الحبس على بروميس جاء بسبب طعنه ابن عمه في الركبة وجاء الحكم مخفف بسبب اعتبار المحكمة القضية كاعتداء وليس شروع في قتل.

واقعة الطعن حدثت عام 2021 في حفلة عائلية بعد أن دخل بروميس في جدال مع ابن عمه حول عقد مسروق.

بروميس كان يلعب في صفوف فريق أياكس خلال تلك الفترة قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو.

وخلال المحاكمة انتقد القاضي وجود بروميس في روسيا حاليا وعدم حضوره للدفاع عن نفسه أو إبداء ندمه حول الواقعة والذي كان من شأنه أن يقلل مدة الحكم 6 أشهر.

ونظرا لوجوده في روسيا فمن غير المعروف حاليا ما إذا كان بروميس سيعود إلى هولندا لقضاء فترة العقوبة خصوصا مع عدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا وهولندا ولا يمكن طلبها إلا في حالة رفض استئناف بروميس.

بروميس كان متهما أيضا بتهريب 1360 كيلوجراما من الكوكايين إلى هولندا ولذلك من المتوقع أن يتم القبض على اللاعب في حال ذهابه إلى أي دولة أوروبية يوجد بها اتفاق تسليم مجرمين.

ومع وجود بروميس في سبارتاك موسكو فإن اللاعب لن يكون مضطرا للذهاب إلى أي دولة أوروبية أخرى بسبب استبعاد الفرق الروسية من المشاركات القارية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بروميس (31 عاما) سبق له اللعب في تفينتي وسبارتاك موسكو وإشبيلية وأياكس.

وخاض بروميس الموسم الجاري 32 مباراة بقميص سبارتاك موسكو سجل خلالها 22 هدفا في جميع المسابقات.

وارتدى كوينسي قميص منتخب هولندا في 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وغاب عن كأس العالم الأخيرة.