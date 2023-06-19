زوجة سيرخيو ريكو تعلن استفاقته من الغيبوبة

أعلن ألبا سيلفا زوجة سيرخيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان استفاقته من الغيبوبة التي تعرض لها.

سيرخيو ريكو النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكان اللاعب قد تعرض لحادث أليم عقب تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقالت سيلفا عبر شبكة تيليسينسو الإسبانية: "يمكننا أخيرا رؤية نهاية النفق، كنت أعرف من البداية أنه سيعبر من ذلك الأمر لأنه بطل ويجب أن نكون صبورين".

وعما إذا كان ريكو قد تعرف عليهم واستعاد وعيه بشكل طبيعي قالت: "يجب أن نكون صبورين وأن نسير خطوة بخطوة".

وكان ريكو قد عاد إلى العناية المركزة مجددا في إحدى المستشفيات بإسبانيا.

وحصد ريكو مع ناديه لقب الدوري الفرنسي يوم السبت قبل الماضي بشكل رسمي قبل جولة من نهاية الموسم.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "باريس سان جيرمان على علم بالحادث الذي تعرض له لاعبنا سيرخيو ريكو يوم الأحد، وعلى اتصال دائم بأقاربه".

وأضاف البيان "النادي برمته يعرب عن دعمه الكامل لهم".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس تعرض لإصابة في الرأس بعد سقوطه من على حصانه في إسبانيا.

وتعرض اللاعب لحادث عندما كان يركب حصانا في مسقط رأسه، وجاءت عربة يجرها حصان، وأصبح الحيوان متوترا وألقى سيرجيو أرضا.

وأصيب ريكو بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، حسب التقارير.

البالغ من العمر 29 عاما لم يشارك الحارس الإسباني في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ويمتد عقد ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.