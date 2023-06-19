برشلونة يضم موهبة السنغال

أعلن نادي برشلونة التعاقد رسميا مع ماكيل فاي لاعب منتخب السنغال للشباب.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب القادم من نادي كوستوسيا الكرواتي لينضم لصفوف النادي الإسباني بعقد يمتد إلى يونيو 2027.

ووضع برشلونة شرطا جزائيا في تعاقد اللاعب يبلغ 400 مليون يورو.

وخضع اللاعب للكشف الطبي في مستشفى برشلونة واجتازه بنجاح.

ويبلغ فاي من العمر 18 عاما ويلعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر.

فاي من مواليد 2004 في السنغال وبدأ مسيرته في الدوري الجامبي قبل أن يحترف في كرواتيا.

كما شارك مع منتخب السنغال في كأس العالم تحت 17 عاما، وحاليا يلعب مع منتخب الشباب.