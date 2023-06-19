رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يوضح لـ في الجول تفاصيل خطة دعم الأندية الشعبية

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب خطة دعم الأندية الشعبية.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب غدا الثلاثاء، اجتماعا بعدد من رؤساء الأندية الشعبية والجماهيرية لمناقشة كيفية دعم الأندية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

وقال محمود حسين لـFilGoal.com: "الأمر بالنسبة لنا ليس متعلق بكرة القدم فقط، الأندية الشعبية بالنسبة لنا هي معامل التفريغ للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وبما أن كرة القدم من الألعاب المهددة بالتالي باقي الألعاب مهددة أيضا".

وأضاف "الأندية الشعبية أيضا هي مكان للمارسة الأنشطة الإجتماعية والرياضة للهواة وهذا أمر مهم جدا للدولة لأنها منظومة متكاملة وكذلك هذا الأمر مهم وحساس بالنسبة للدولة لأنه قد يؤثر بشكل سلبي على المناخ العام أو السلام الاجتماعي في مصر".

وأتم تصريحاته "هدف لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب أن تعمل على هذا الأمر بشكل مكثف في الأيام المقبلة".