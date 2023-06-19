وكيله لـ في الجول: بوسكيتس لم يتخذ قراره النهائي بشأن النادي الذي سينتقل إليه

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

شدد جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق على أن النجم الإسباني لم يختار حتى الآن الانضمام لأي فريق بشكل نهائي.

وكانت إذاعة راديو كاتالونيا قد أشارت إلى أن بوسكيتس أصبح على بعد خطوة واحدة من الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي.

وقال أوروبيتج لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم يحسم بوسكيتس قراره بشأن النادي الذي سينتقل إليه ولا زلنا ندرس العروض المقدمة لنا وسنتخذ القرار قريبا".

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ورحل بوسكيتس عن برشلونة بنهاية عقده مع نهاية الموسم المنقضي وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن بوسكيتس يملك 3 عروض مقدمة من أندية الهلال والنصر والشباب.

في المقابل يسعى نادي إنتر ميامي لضم نجم الوسط الإسباني منذ فترة طويلة وقد يعزز انتقال ميسي إلى صفوفه من فرصه في حسم الصفقة.

وكشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 722 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 45 آخرين.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 9 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

سيرخيو بوسكيتس إنتر ميامي
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