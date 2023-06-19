اجتماع في مجلس النواب مع رؤساء الأندية الشعبية

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 17:56

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمود حسين غدا الثلاثاء، اجتماعا بعدد من رؤساء الأندية الشعبية والجماهيرية لمناقشة كيفية دعم الأندية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

وتأتي خطوة حسين بعقد الاجتماع بالأندية الشعبية، ضمن توجهات الدولة المصرية لدعم تلك الأندية والحفاظ عليها.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أن دعم الأندية الشعبية بمثابة أمن قومي لافتا إلى أن اللجنة حريصة على دعم تلك الأندية حتى لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة.

الاجتماع كان قد تم تحديد موعده الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة.

واجتمعت اليوم الإثنين خمسة أندية جماهيرية من الدوري الممتاز لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الأندية.

وضمت قائمة الأندية الخمسة كل من المصري والإسماعيلي والاتحاد وغزل المحلة وأسوان.

وناقشت الأندية، التحديات التي تواجهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

وحضر الاجتماع كل من كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، وأبو بكر الحديدي رئيس الإسماعيلي، وأسامة خليل رئيس غزل المحلة، والشافعي صالح رئيس أسوان.

وتقرر عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لوضع استراتيجية للنهوض بهذه الأندية.

رابطة الأندية الأندية الشعبية مجلس النواب
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