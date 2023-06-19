بدون ميسي.. الأرجنتين تفوز وديا على إندونيسيا بهدفين
الإثنين، 19 يونيو 2023 - 17:54
كتب : FilGoal
حقق منتخب الأرجنتين فوزا وديا على إندونيسيا بهدفين دون مقابل.
تشكيل الأرجنتين شهد غياب ليونيل ميسي في المباراة الأولى التي يغيب عنها منذ التتويج بكأس العالم 2022.
قاد جوليان ألفاريز خط هجوم الأرجنتين في المباراة بجانب نيكولاس جونزاليس وفاكوندو بونانوتي.
تقدم لياندرو باريديس بالهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة الـ 38 مستغلا تمريرة من إيزيكال بالاسيوس.
وفي الشوط الثاني أضاف كريستيان روميرو الهدف الثاني للأرجنتين برأسية بعد عرضية من لو سيلسو.
الفوز هو الثاني للأرجنتين خلال التوقف الدولي الحالي بعد الفوز على أستراليا في المباراة الأولى.
والفوز هو الرابع للأرجنتين وديا منذ التتويج بكأس العالم 2022.
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