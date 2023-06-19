الكشف عن الشعار الجديد لـ الاتحاد المصري لكرة السلة

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 17:18

كتب : FilGoal

مصر - تونس - تصفيات كأس العالم سلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن شعاره الجديد للفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، شعارا جديدا للاتحاد سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان الاتحاد، فيجمع الشعار بين عراقة لعبة كرة السلة وارتباطها بالهوية المصرية، مع مراعاة استغلال المفاهيم الحديثة فيما يخص التصميم.

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الشعار عبارة عن كرة سلة بألوان علم مصر، الأحمر، والأبيض، والأسود، محاطة بشكل معين.

ومكتوب على الشعار سنة تأسيس الاتحاد في عام 1934، بجانب اسم الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية، والاسم المختصر للاتحاد بالحروف الإنجليزية EBF.

الاتحاد المصري لكرة السلة يرى بأن الكشف عن الشعار الجديد، يأتي تزامناً مع الإنجازات التي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها تأهل المنتخب الأول للرجال إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، بالإضافة لتأهل منتخبي الشباب والفتيات تحت 19 عام إلى نهائيات كأس العالم.

بالإضافة إلى هذا تشارك 5 منتخبات مصرية، في كأس العالم 3X3 خلال العام الجاري، وهم المنتخب الأول للسيدات، ومنتخب تحت 23 سنة شباب، ومنتخب تحت 23 سنة آنسات، ومنتخب تحت 18 سنة شباب، ومنتخب تحت 18 سنة آنسات.

كرة سلة الاتحاد المصري لكرة السلة
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