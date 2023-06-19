أس: أمرابط يقترب من أتليتكو مدريد

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا اقترب من الانضمام إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف.

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد صرح أنه أعفى أمرابط من المشاركة في لقاء جنوب إفريقيا بتصفيات الأمم الإفريقية بسبب استعداده للانتقال لفريق جديد.

وأفاد تقرير أس أن أتليتكو مدريد هو المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع الدولي المغربي.

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وأوضح التقرير أن دخول أمرابط في عامه الأخير بعقده مع الفيولا يزيد رغبة النادي الإيطالي في جني بعض المال هذا الصيف حتى لا ينتقل مجانا لأي فريق الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 20 مليون يورو أو أقل.

وارتبط البالغ من العمر 26 عاما بالانتقال لأكثر من فريق، مثل بايرن ميونيخ الذي يستهدف ضمه في حالة عدم نجاحه في ضم ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد.

وأوضح تقارير ألمانية قبل أيام أن الدولي المغربي ضمن القائمة المختصرة لبايرن ميونيخ لمركز لاعب الوسط المدافع.

وأشارت التقارير إلى أن أندية برشلونة وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد تحاول ضم أمرابط.

ومازال أمرابط ضمن اهتمامات ليفربول بحسب "فووت ميركاتو".

ويرغب ليفربول في تدعيم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أمرابط عاد إلى صفوف فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، ذكر في أن وكلاء أمرابط على اتصال مع إدارة برشلونة.

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق عن كواليس فشل انتقال سفيان أمرابط إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي فيورنتينا كانت السبب الرئيسي في عرقلة الصفقة بحجة أنها "لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من السوق".

وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

الأمر الذي رفضة برشلونة بشكل قاطع ثم حسّن وكلاء النجم المغربي العرض وجعلوه بند شراء اختياري.

وأفادت التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت بالأمر وقدمت عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغلاق السوق لكن قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

أمرابط خاض 91 مباراة بقميص الفيولا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب صاحب الـ26 عاما ساهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.

سفيان أمرابط فيورنتينا أتليتكو مدريد
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