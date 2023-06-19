وفد فيفا يزور ملعب اتحاد جدة من أجل كأس العالم للأندية

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

جماهير اتحاد جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2023 تتجه لنقل المونديال من الرياض إلى جدة.

وتقام البطولة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الجريدة أن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم زار ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف باسم الجوهرة المشعة، وملعب الأمير عبد الله الفيصل، يوم الأحد.

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الزيارة كانت ضمن الجولة التفقدية لوفد فيفا قبل بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يكون ملعب الجوهرة المشعة بجدة أحد ملاعب المونديال بسبب مشاركة اتحاد جدة بطل الدوري في كأس العالم للأندية.

وتعد هذه الزيارة الثانية من بين سلسلة الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.

وكان الوفد قد زار الرياض في مايو الماضي، وقام بجولة في ملاعب الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد، والأول بارك، إضافة إلى زيارة منشآت التدريب في العاصمة.

وتفقد الوفد مرافق ومنشآت الملعب قبل مواجهة النصر أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وحجزت 6 فرق مقاعدها في المونديال حتى الآن، وهي: الاتحاد بطل الدوري السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني المتوج بدوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف.

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

المملكة السعودية هي رابع دولة عربية تستضيف مونديال الأندية منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2000 بعد الإمارات والمغرب وقطر.

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