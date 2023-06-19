كرة يد - الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم للشباب

يشارك منتخب مصر تحت 21 عاما في منافسات بطولة العالم للشباب في نسختها الـ24 والمقامة في دولتي ألمانيا واليونان.

ويلعب منتخب مصر مجموعته في أثينا العاصمة اليونانية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات اليونان وكوبا والسعودية.

ويتأهل وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من أربع مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مباريات مصر في الأيام التالية:

الثلاثاء 20 يونيو (مصر × كوبا) الساعة 1:15 ظهرا

الأربعاء 21 يونيو (مصر × السعودية) الساعة 3:30 عصرا

الجمعة 23 يونيو (مصر × اليونان) الساعة 6 مساء

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.