كرة يد - الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم للشباب

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

يشارك منتخب مصر تحت 21 عاما في منافسات بطولة العالم للشباب في نسختها الـ24 والمقامة في دولتي ألمانيا واليونان.

ويلعب منتخب مصر مجموعته في أثينا العاصمة اليونانية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات اليونان وكوبا والسعودية.

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ويتأهل وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي المكون من أربع مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مباريات مصر في الأيام التالية:

الثلاثاء 20 يونيو (مصر × كوبا) الساعة 1:15 ظهرا

الأربعاء 21 يونيو (مصر × السعودية) الساعة 3:30 عصرا

الجمعة 23 يونيو (مصر × اليونان) الساعة 6 مساء

ويشارك منتخب مصر للمرة العشرين في تاريخه والثامنة عشر على التوالي.

وسبق وأن حصد منتخب مصر اللقب من قبل عام 1993.

وحصد شباب الفراعنة الميدالية البرونزية مرتين آخرهم في النسخة السابقة والتي أقيمت في إسبانيا.

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