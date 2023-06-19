مدرب كرواتيا: أتمنى استمرار مودريتش معنا

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

يتمنى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا استمرار القائد لوكا مودريتش وعدم اعتزاله على الصعيد الدولي.

مودريتش البالغ من العمر 37 عاما خسر نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا يوم الأحد، وسط تقارير تفيد بأنه سيعلن اعتزاله الدولي عقب البطولة.

وقال داليتش للصحفيين: "مودريتش بذل مجهودًا كبيرًا في النهائي. لعب 120 دقيقة ضد هولندا، و120 دقيقة ضد إسبانيا، هذا مرهق للغاية".

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وأضاف "هناك الكثير من المشاعر. أحب أن يستمر معنا ولا يعتزل دوليا، فهو لاعب مهم للغاية، ونحن بحاجة إليه".

وتابع "سيقرر ما إذا كان سيعتزل دوليا أم سيستمر. هذا قراره. سيعلنه عندما يريد ذلك".

وواصل "خسارة النهائي صعبة جدا عليه. لقد كان استثنائيًا أمام إسبانيا، ركض لمدة 120 دقيقة دون توقف. أنا فخور للغاية به".

وعن خسارة النهائي أوضح "نحن محبطون بسبب الهزيمة، لكن يجب أن نفخر بما قدمناه".

كان قريبا من لقب دولي

ففي آخر 4 مرات خاضت بها ركلات الترجيح، فازت كرواتيا في المرات الأربع جميعا. في آخر 4 مرات خاضتها إسبانيا، خسرت 3. يوم الأحد انقلبت الآية، وانتهت سلسلة التفضيل الكرواتي للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

منتخب إسبانيا توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليضيف اللقب الدولي الخامس إلى خزائنه، بعد يورو 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010، بينما يستمر الانتظار الكرواتي المرصع بالفضيات والبرونزيات.

وتواجد منتخب كرواتيا في المربع الذهبي لدوري الأمم لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب البرتغال بالنسخة الأولى في 2019 بعد التغلب على هولندا، فيما توج منتخب فرنسا بالنسخة الماضية في 2021 على حساب إسبانيا.

في آخر 17 مباراة لمنتخب كرواتيا لم يخسر في الوقت الأصلي سوى مرة واحدة، وكانت هذه هي مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بطل المسابقة.

لوكا مودريتش كرواتيا
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