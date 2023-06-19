كرة سلة - الكشف عن موعد إقامة السوبر بين الأهلي والزمالك في البحرين

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن موعد إقامة مباراة السوبر والمقرر إقامتها في البحرين.

وتستضيف المنامة عاصمة البحرين بطولة السوبر المصري لكرة السلة لأول مرة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن إقامة السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري أمام الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى النسخة المقبلة من السوبر المصري كونه حامل لقب دوري السوبر وكأس مصر.

بينما يتأهل الزمالك إلى منافسات السوبر كونه وصيف كأس مصر.

وتوج الاتحاد بلقب النسخ الثلاثة الأخيرة منذ 2020 وحتى 2022.

وكان الموسم المحلي قد انتهى بتتويج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك، بالإضافة لحصد الأحمر لقب الدوري أمام الاتحاد.