جوارديولا يتحدث عن إمكانية ضم مبابي.. وموقف جوندوجان وكانسيلو

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 14:45

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن موقف ناديه من إمكانية ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وموقف الثنائي إلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو.

وقال جوارديولا للصحفيين: "احتمال انضمام مبابي إلى سيتي؟ لا، لا، أنتم تعرفون جميعا إلى أين يريد مبابي الذهاب"، في إشارة لرغبة الأخير في الانتقال لريال مدريد.

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وأضاف "لم يصلنا أي عروض لجواو كانسيلو من برشلونة".

كانسيلو انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنصرم.

وأكمل بيب حديثه "أنا على دراية باهتمام برشلونة بضم جوندوجان ولكننا أيضا مهتمون جدا بالحفاظ عليه".

وتابع "أتمنى أن يظل معنا، أما إذا نجح برشلونة في التعاقد معه، فسيحصلون على لاعب رائع".

وينتهي تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر.

في السياق نفسه، وصلت مفاوضات اتحاد جدة مع جوندوجان إلى مرحلة متقدمة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، حسب تقارير سعودية.

وكشفت صحيفة المدينة السعودية وفقا لمصادرها أن المفاوضات بين اتحاد جدة وجوندوجان وصلت إلى مرحلة متقدمة من الطرفين.

وأشار التقرير إلى تقدم مسؤولي اتحاد جدة بطلب رسمي في وقت سابق للحصول على توقيع اللاعب المتوج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.

ويدرس جوندوجان العروض المقدمة إليه وكان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف برشلونة.

وأوضح التقرير أن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة متمسك بضم جوندوجان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان اتحاد جدة قد توج بلقب الدوري السعودي وحسم بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وتعاقد اتحاد جدة بشكل رسمي مع كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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